Russische invasie in Oekraïne maakt strijd om laatste Europese WK-ticket uiterst ingewikkeld

,,In een wereld zonder oorlog zou mijn dag vandaag beginnen met een ochtendtraining met het nationale team”, schrijft de 32-jarige verdediger Taras Stepanenko van Sjachtar Donetsk op 22 maart op Instagram. ,,De jongens en ik zouden ons voorbereiden op de wedstrijd tegen Schotland. Maar nu bestaat ons nationale team niet uit elf spelers op het veld. Nu zijn wij allemaal, wij Oekraïners, het nationale team. En onze dag begint met het nemen van beslissingen over hoe we ons land kunnen helpen en hoe we kunnen winnen. Iedere soldaat, dokter, vrijwilliger, ondernemer, sporter, president hoort bij het team en het is mijn favoriete team.”