Rusland verbloemt armoede tijdens WK

President Vladimir Poetin beveelt bouwvallige gebouwen te schilderen, gebroken ramen af te dekken met posters van bloemen of blije mensen en de Russen mogen niet uit hun raam kijken of hun balkon gebruiken, schrijft Het Nieuwsblad. Inwoners van de dorpen of steden waar een trainingsfaciliteit of een stadion is, moeten ook een document ondertekenen waarin ze beloven dat ze geen spelers zullen filmen.



In Kaliningrad, de stad waar België eind juni tegen Engeland speelt, liet Poetin een buiten gebruik zijnde fabriek opfleuren met posters met roze bloemen en lachende, zwaaiende mensen. Zo wil hij de industriële nalatigheid van de stad (letterlijk) verbloemen.