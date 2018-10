Rusland en Zweden scoren niet

In het duel in Kaliningrad waren de kansen schaars maar was de sfeer desondanks goed. De Russische ploeg heeft bij het afgelopen WK de harten van de fans gestolen nadat het verrassend de kwartfinales haalde. De Zweden kwamen daar net zo ver.



Beste kans was voor invaller Daler Koezjajev, maar die zag de Zweedse doelman Robin Olsen zijn schot knap tot corner tikken.



Rusland had het eerste duel in groep 2 van de B-divisie gewonnen in Turkije (1-2). Die ploeg had dan weer gewonnen (2-3) bij Zweden, dat in Rusland het eerste punt haalde. Met vier punten heeft Rusland de leiding. Zondag volgt het duel tussen Rusland en Turkije.