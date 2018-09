Rusland deelt tik uit aan Turkije

Rusland heeft het uitstekende WK in eigen land een vervolg gegeven in de Nations League! De ploeg van bondscoach Stanislav Cherchesov won in en tegen Turkije. De goals van de bezoekers kwamen van Denis Cheryshev en Artem Dzyuba. Voor Turkije deed Serdar Aziz iets terug.