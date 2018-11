Rummenigge spreekt steun voor Kovac uit: ‘Onze trainer op kerstavond 2018, 2019 en 2020'

,,Ik wens een lange samenwerking met Niko, ik wens dat hij niet alleen onze trainer is op kerstavond 2018, maar ook op kerstavond 2019 en 2020.''



Kovac ligt onder vuur vanwege de matige seizoensstart van de recordkampioen. De clubleiding was voor het duel met Benfica niet al te positief over de trainer, maar na de 5-1 is de mening een stuk milder. ,,Ik zie een coach die bereid is te vechten en een aantal dingen te veranderen. Hij moet ook enkele zaken veranderen en vooral gaan presteren in de Bundesliga. Bayern staat nu vijfde en het is niet de bedoeling dat we aan het einde van het seizoen nog op die plek staan'', aldus Rummenigge.



Bayern speelt morgen uit tegen Werder Bremen.