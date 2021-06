Rummenigge maakt na twintig jaar voorzitterschap bij Bayern München plaats voor Kahn

De 65-jarige Rummenigge was sinds februari 2002 de bestuursvoorzitter van Bayern Munchen, nadat hij in 1991 al samen met Franz Beckenbauer door de club was aangesteld als vice-voorzitter. Rummenigge was van 1974 tot 1984 speler van Bayern, waar hij 217 keer scoorde in 422 duels.



De 51-jarige Kahn maakt sinds begin vorig jaar al deel uit van het bestuur van Bayern. De voormalig international speelde van 1994 tot 2008 voor de Duitse topclub. Met de Duitse nationale ploeg, waarvoor hij 86 keer uitkwam, eindigde hij bij het WK 2002 als tweede.



Kahn, die een contract heeft tot 2025, won met Bayern München vier keer de landstitel, zes keer het nationale bekertoernooi en in 2001 de Champions League. Kahn keepte 632 wedstrijden voor Der Rekordmeister, waarin hij 247 keer zijn doel schoon hield en 592 tegentreffers te verwerken kreeg. Daarvoor kwam Kahn al 153 keer uit voor Karsruher SC, de club uit zijn geboorteplaats.