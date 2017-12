Rummenigge blijft vaag over toekomst Robben in München

Rummennige geeft Robben (33) en Franck Ribéry (34) pas in de lente uitsluitsel of hun aflopende contracten in München worden verlengd. ,,We weten wat we aan ze hebben''', zegt de clubicoon in de Tages Zeitung. ,,Robben en Ribéry hebben een grote betekenis voor onze club. Maar het is ook belangrijk hoe ze er fysiek voor staan. We moeten tenslotte ook niet vergeten dat het beiden extreem goedbetaalde spelers zijn. Daarom gaan we niet over één nacht ijs. We gaan met hen eerst heel serieuze gesprekken voeren., maar dat zal niet bij het begin van het voorjaar zijn.''