Royal Antwerp FC breekt contract succescoach Mark van Bommel open in feestweek

De verlenging van Van Bommel is de kers op de taart bij Royal Antwerp. De Belgische ploeg kende een flinke succesweek, nadat het zich ten koste van AEK Athene voor het eerst in de clubgeschiedenis had geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Daarin is het gekoppeld aan zijn oude club FC Barcelona, FC Porto en Shakhtar Donetsk, waar hij met Patrick van Leeuwen een andere Nederlandse trainer zal treffen.



Deze prestatie past uitstekend in de toch al zo succesvolle periode van Van Bommel bij Antwerp. Vorig seizoen pakte hij de dubbel met zijn club door zowel de Belgische beker te winnen als landskampioen te worden. Het was voor The Great Old de eerste landstitel sinds 1957 en de vijfde in de clubhistorie. ‘RAFC is verheugd met de contractverlenging van onze coach en wenst hem alle succes toe’, schrijft de oudste club uit België (opgericht in 1880) op de eigen website.