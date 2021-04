Rood voor Robin Gosens bij remise Atalanta in Rome

Atalanta had in Rome lange tijd de leiding. Aanvaller Ruslan Malinovski opende in de 26ste minuut de score. Robin Gosens, oud-speler van Heracles Almelo, kreeg in de 69ste minuut zijn tweede gele kaart en moest vertrekken. AS Roma profiteerde een kwartier voor tijd van die overtalsituatie. Bryan Cristante was trefzeker. Diep in blessuretijd kreeg ook Roma-speler Roger Ibañez een rode kaart.