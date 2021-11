Rood en een gemiste strafschop, maar Finland wint wel en houdt WK-droom in leven

De Finnen nestelden zich met 11 punten uit zeven wedstrijden op de tweede plaats in groep D, achter Frankrijk dat aan kop gaat met 12 punten uit zes wedstrijden. De wereldkampioen neemt het zaterdagavond op tegen Kazachstan en kan zich dan al verzekeren van een WK-ticket.



Finland en Frankrijk ontmoeten elkaar dinsdag tijdens de laatste speelronde in Helsinki. De nummer 2 van de poule gaat de play-offs in. Oekraïne staat derde met 9 punten, Bosnië en Herzegovina is met 7 punten uitgeschakeld voor het WK in Qatar.



Teemu Pukki miste in de 25e minuut een strafschop, maar de topscorer aller tijden van Finland (33 goals) stelde even later Marcus Forss wel in staat om de score te openen. Enkele minuten daarna moest verdediger Jukka Raitala met rood van het veld, na een overtreding op Sead Kolasinac.