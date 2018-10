'Ronaldoloos' Portugal maakt indruk in Polen

Polen kwam al vroeg op voorsprong door een doelpunt van Krzysztof Piatek. De spits van Genoa, die dit seizoen al negen keer raak schoot in de Serie A, scoorde met het hoofd. Na een vlot lopende aanval over meerdere schijven maakte André Silva na ruim een half uur gelijk. Door een eigen doelpunt van Kamil Glik kwamen de Zuid-Europeanen nog voor rust op voorsprong. Meteen na de hervatting zorgde Bernardo Silva 3-1, door na een solo de bal in de hoek te schieten. Jakub Blaszczykowski scoorde nog voor Polen.

Ronaldo ontbrak bij de Portugezen. Bondscoach Fernando Santos hield hem in goed overleg in de luwte. De speler van Juventus is in opspraak geraakt na te zijn beschuldigd van verkrachting.



Robert Lewandowski speelde voor de 100ste keer in de spits bij Polen.