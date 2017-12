Ronaldo wint vijfde Ballon d’Or en evenaart Messi

Ronaldo won de Gouden Bal eerder in 2008, 2013, 2014 en 2016. Messi veroverde de trofee in 2009, 2010, 2011, 2012 en 2015. De Barcelona-aanvaller werd nu tweede.



De twee sterren in het Spaanse voetbal wonnen beiden vier Gouden Schoenen als topscorer van Europa en tilden ieder vier keer de Champions League-beker omhoog. Ronaldo mocht dat de afgelopen twee seizoenen doen. Bovendien greep de Portugees afgelopen voetbaljaar de Spaanse titel. Messi werd wel vaker kampioen van Spanje: acht keer. Ronaldo 'slechts' twee keer.



Ronaldo bedankte in Parijs zijn ploeggenoten bij Real Madrid en Portugal. ,,Ik heb hier lang op gewacht. Vorig seizoen was geweldig met de landstitel en de Champions League. Ik ben heel trots en gemotiveerd om door te gaan met mijn carrière en om te proberen te beste te zijn en te blijven. Het is een prijs die ik wel elk jaar zou willen winnen. En voor de Kerst wil ik weer een nieuwe baby'', zei de Real-ster, die vorige maand voor de vierde keer vader werd, met een knipoog.