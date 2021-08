‘Ronaldo vertrekt bij Juventus en staat voor pikante terugkeer naar Manchester’

Schrik rond in elkaar gezakte Besiktas-spe­ler: ‘Hij maakt het goed’

22 augustus De schrik zat er gisteren goed in toen Besiktas-speler Fabrice N’Sakala in de zeventigste minuut van het duel met Gaziantepspor plotseling in elkaar zakte. De linksback werd direct naar het ziekenhuis gebracht en inmiddels is duidelijk dat hij het goed maakt. Wel moet hij nog even in het ziekenhuis blijven ter observatie.