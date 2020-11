Ronaldo terug in Portugese selectie voor drieluik

Video AZ-opponent Real Sociedad koploper na zege bij Celta de Vigo

1 november Real Sociedad heeft de koppositie in La Liga weer overgenomen van Real Madrid. De club uit San Sebastián won vanmiddag in Galicië met 1-4 op bezoek bij Celta de Vigo. AZ gaat komende donderdag op bezoek bij Real Sociedad in de Europa League.