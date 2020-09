Ronaldo scoort twee keer in Rome, maar Juventus laat eerste punten liggen

Juventus begon vorige week met een 3-0 zege op Sampdoria, maar met de uitwedstrijd bij AS Roma en de thuiswedstrijd tegen Napoli van volgende week was al duidelijk dat er al snel serieuze testen zouden komen voor beginnend trainer Andrea Pirlo. Met het gelijkspel in Rome laat Juventus nu dus al twee punten liggen in een seizoen waarin Napoli en AC Milan (zes uit twee) goed begonnen zijn, maar waarin ook Internazionale en Atalanta (gisteren hun eerste wedstrijd gewonnen) ervan zullen dromen om Juventus eindelijk van de troon te stoten in de Serie A.

AS Roma kwam na een halfuur op voorsprong door een strafschop van de Franse middenvelder Jordan Veretout, maar in de 44ste minuut schoot ook Cristiano Ronaldo raak vanaf elf meter. Het werd in de blessuretijd van de eerste helft echter nog 2-1 van AS Roma, door opnieuw een goal van Jordan Veretout.



AS Roma kon de voorsprong niet vasthouden, want in de 69ste minuut kopte Cristiano Ronaldo raak uit een voorzet van de Braziliaanse rechtsback Danilo. Vijf minuten eerder was Adrien Rabiot, de Franse middenvelder van Juventus, van het veld gestuurd na zijn tweede gele kaart van de avond. Justin Kluivert bleef de hele wedstrijd op de bank bij AS Roma, Matthijs de Ligt werkt rustig aan zijn herstel na zijn schouderoperatie.



Volgende week krijgt Juventus in Turijn dus bezoek van Napoli, dat koploper is na de 0-2 bij Parma van vorige week en de 6-0 zege op Genoa van vanmiddag. Hirving Lozano (2x) en Dries Mertens scoorden voor het team van Gennaro Gattuso, die volgende week met Pirlo dus zijn oude partner op het middenveld treft, maar nu langs de lijn.