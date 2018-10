Ronaldo reageert: De waarheid zal boven tafel komen

Bayern reist zonder Ribéry af naar Grieken­land

9:33 Bayern München is zonder Franck Ribéry naar Athene afgereisd waar het dinsdag in de Champions League voetbalt tegen AEK Athene. De Franse aanvaller heeft last van een blokkade in de wervels, meldde zijn club kort voor vertrek. Bayern München leidt in de groep samen met Ajax, beide teams hebben vier punten. De Amsterdammers nemen het in de eigen Johan Cruijff Arena op tegen Benfica.