Ronaldo noteert unieke statistiek met wéér twintig goals (en waarom Messi-fans daar boos om zijn)

Minstens twintig goals in de nationale competitie in alle laatste twaalf seizoenen: het is een prestatie die alleen Ronaldo neerzette, zo stelden statistiekenbureaus Opta en Gracenote na het duel tussen Juventus en Spezia. Want inderdaad, Ronaldo maakte dit seizoen dus alweer twintig goals voor Juventus in de Serie A en ook in de voorgaande elf seizoenen was het steeds respectievelijk 31, 21, 26, 25, 35, 48, 31, 34, 46, 40 en 26 keer raak in de nationale competitie. De laatste keer dat de Portugese superster de twintig niet aantikte, was in zijn laatste seizoen bij Manchester United. Ronaldo scoorde toen, in het seizoen 2008/2009, achttien keer in de Premier League. Daarna maakte hij voor 94 miljoen euro de overstap naar Real Madrid.