Ronaldo maakt morgen debuut in Serie A tegen Chievo

,,Het wordt een zeer interessant seizoen in de Serie A. Er lopen nu veel topspelers in Italië rond en wij hebben er één van'', doelde de succesvolle coach op Ronaldo, die deze zomer bij Real Madrid afscheid nam.



De vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar maakte afgelopen zondag zijn officieuze debuut voor de Italiaanse kampioen in een oefenpotje op eigen bodem. Hij kwam al na zeven minuten tot scoren.



Met Ronaldo in de gelederen, hopen de fans van de 'Oude Dame' eindelijk weer eens de Champions League te winnen. De laatste triomf op het kampioenenbal was in 1996. ,,Maar we mogen dit seizoen niet bestempelen als het 'Jaar van de Champions League'. Pas als we de finale weer halen, zoals we deden in 2015 en 2017, kunnen we daarover gaan praten. Later we eerst maar eens de groepsfase doorkomen'', benadrukte Allegri, die aan zijn vijfde seizoen in Turijn is begonnen.