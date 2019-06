Ronaldo: Ik heb nog vele jaren te gaan bij Portugal

video Noord-Ier­land zet Oranje onder druk met geweldige comeback

8 juni Noord-Ierland heeft het Nederlands elftal nog wat meer onder druk gezet in de EK-kwalificatiereeks. De ploeg won bij Estland met 1-2, waardoor de concurrent van Oranje fier aan kop gaat in Groep C. Er was wél een enorme ontsnapping voor nodig.