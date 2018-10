Ronaldo helpt Juventus langs laagvlieger Empoli

Invaller Memphis loodst Lyon voorbij Angers

19:11 Memphis Depay was vanavond als invaller van grote waarde voor Olympique Lyon dat op bezoek ging bij Angers SCO. De Nederlandse aanvaller mocht in de 55ste minuut zijn opwachting maken. Acht minuten later leverde hij de assist op Houssem Aouar. In de slotfase besliste Memphis het duel zelf: 1-2.