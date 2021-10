Ronaldo doet het voor United dat zich bij Spurs herstelt van historische afgang

Samenvatting Messi krijgt fan achter zich aan tijdens heet avondje in Marseille

De honderdste editie van Le Classique heeft geen winnaar opgeleverd. Het bleef in het Stade Vélodrome bij 0-0 tussen Olympique Marseille en Paris Saint-Germain, maar er was nog wel een zeer opmerkelijk moment in de altijd beladen Franse topper.

25 oktober