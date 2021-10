Ronald Koeman hint op Agüero-debuut en probeert kalm te blijven bij Barça: ‘Maar dat is niet makkelijk’

,,We hadden wat pech met blessures, bijna alle aanvallers waren geblesseerd. Ik ben dan ook zeer tevreden met de teruggekeerde geblesseerden”, zo analyseerde Koeman de afgelopen weken. De laatste twee wedstrijden tegen Benfica (3-0) en Atlético Madrid (2-0) gingen verloren. ,,Maar we strijden nog steeds mee om het kampioenschap”, vindt Koeman, die zich met Barça terugvindt op de negende plek in La Liga met vijf punten minder dan beide Madrileense concurrenten.

Winst op Valencia is wel noodzakelijk om de geruchten van een eventueel ontslag niet weer op te laten laaien, zo weet Koeman zelf ook. ,,Ik ben eraan gewend dat mensen over mijn toekomst praten, dit is normaal bij een grote club waar er altijd gesproken wordt over de coach. Het is niet de eerste keer. Vorig jaar waren er ook momenten dat iedereen het over de coach had. De voorzitter heeft me gesteund en heeft dingen duidelijk gemaakt. Maar een coach moet wel wedstrijden winnen. Ik wil nu niet meer over het verleden praten. Ik wil energie steken in het vooruit helpen van de ploeg en doe wat ik denk dat het beste is voor Barça", zei de Nederlandse coach.

Om te vervolgen: ,,Ik probeer kalm te blijven, wat niet gemakkelijk is omdat er veel dingen gebeuren. Maar je moet energie steken in de dingen waar je controle over hebt. Je moet trainen en de jongens beter maken, je voorbereiden op de wedstrijd en die winnen. Nu er jongens terug komen zullen we beetje bij beetje weer beter worden. Maar er zijn nog genoeg jongens die niet op hun best zijn", aldus Koeman, die onder meer weer kan beschikken over Ansu Fati en Sergio Agüero.

Over dat tweetal: ,,Ansu heeft tijd nodig nadat hij veel maanden aan de kant stond. Hij kan nog niet drie wedstrijden spelen. We moeten dus kiezen wat het beste is voor het team. Sergio is de laatste tijd veel verbeterd. Hij doet het goed, maar hij mist fysiek en wedstrijdritme. Hij zal bij de selectie zitten. Zijn talent is bekend en met enkele minuten in de benen zal hij nog beter worden.”

