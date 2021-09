Ronald Koeman geeft zich bloot: ‘Je krijgt ook klappen en af en toe een mes in je rug’

Waarom Barça blij is met Luuk de Jong, alle vertrouwen heeft in Koeman en Neymar probeerde terug te halen

7 september Joan Laporta, president van FC Barcelona, heeft in een uitgebreid interview met Esport3 uitgelegd waarom Luuk de Jong naar FC Barcelona is gehaald en waarom hij alle vertrouwen heeft in Ronald Koeman. Ook vertelt hij over de situatie van Lionel Messi, die noodgedwongen moest vertrekken, en over de mislukte pogingen om Neymar terug naar Catalonië te halen.