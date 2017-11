Roma verslaat Lazio in 'Derby della Capitale'

Kevin Strootman speelde de hele wedstrijd voor AS Roma, Stefan de Vrij maakte de negentig minuten vol bij Lazio. De verdediger miste de oefeninterlands van het Nederlands elftal tegen Schotland en Roemenië wegens lichte knieklachten.



AS Roma is door de zege Lazio gepasseerd op de ranglijst. Het verschil met Napoli bedraagt nu twee punten. De koploper ontvangt zaterdagavond AC Milan. Lazio heeft nog steeds vier punten minder dan de lijstaanvoerder uit Napels.