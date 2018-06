Roma- keeper Lobont (40) gaat met pensioen

De 85-voudig international van Roemenië brak door bij Rapid Boekarest, waarmee hij in 1999 landskampioen werd. Het leverde Lobont een transfer op naar Ajax. De Roemeen moest in Amsterdam meestal Maarten Stekelenburg voor zich dulden. Via Fiorentina en Dinamo Boekarest belandde hij bij AS Roma.

In de negen jaren die volgden, speelde Lobont slechts 22 wedstrijden in de Serie A.