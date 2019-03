Roep om onafhankelijk arts bij voetbalduels na blessure Lyon-doelman

Lopes blesseerde zich aan het hoofd. Hoewel rijp voor een wissel, bleef hij nog 11 minuten zijn doel verdedigen voordat hij naar de kant werd gehaald.

In een verklaring aan persbureau Reuters stelt de FIFPro dat ,,opnieuw is gebleken dat het huidige protocol bij hoofdblessures in het voetbal niet goed werkt. De gezondheid van voetballers komt daarmee serieus in gevaar.''

De spelersvakbond roept op bij wedstrijden een onafhankelijk arts te laten oordelen of een speler verder kan in plaats van de keuze aan de clubarts te laten. Ook wil de bond dat clubs tijdelijk een andere speler kunnen opstellen zodat kan worden gecheckt of er sprake is van een hersenschudding.

Volgens de UEFA-regels kan de scheidsrechter bij mogelijk hoofdletsel de wedstrijd maximaal drie minuten stilleggen om de geblesseerde speler door zijn arts te laten onderzoeken. Alleen bij bevestiging van de arts dat de speler fit genoeg is om verder te spelen, mag hij blijven staan. De Europese voetbalbond meldt dat dit het geval was. ,,Het protocol is gerespecteerd. De arts heeft de tijd gekregen voor behandeling waarbij de drie minuten zelfs zijn overschreden.‘’