Rodrygo derde Real Madrid-slachtoffer na inbraak en diefstal

Toby Alderwei­reld doet aangifte na bedreiging over dochter: ‘Dit gaat ver over grenzen heen’

Toby Alderweireld heeft zich via Instagram uitgesproken over een online haatbericht. De verdediger ontving een dreigement richting zijn familie en werd uitgescholden, nadat hij in de titelrace met Antwerp van KRC Genk had gewonnen (2-1). Daarin staat dat zijn 4-jarige dochter ontvoerd zou worden en dat zijn familie gaat sterven.