Rodrigues brengt Galatasaray ruim langs koploper

Galatasaray - Kasimpasa was een duel tussen de twee koplopers van de Turkse competitie. Kasimpasa had de eerste vier wedstrijden van het seizoen gewonnen, Galatasaray volgde door een nederlaag tegen Trabzonspor (4-0) op drie punten. Na vanavond staan de ploegen echter weer gelijk en dat is mede te danken aan de in Rotterdam geboren en getogen Garry Rodrigues.



Tussen minuut 56 en 58 besliste Galatasaray, waar ook Ryan Donk in de basis stond, de wedstrijd. Eren Derdiyok opende de score, waarna Rodrigues twee minuten later de 2-0 noteerde. Rodrigues, die zes seizoenen geleden nog bij FC Dordrecht speelde, deed daar nauwelijks tien minuten later nog een schepje bovenop. Met de 3-0 bracht hij zijn ploeg definitief naast Kasimpasa op de Turkse ranglijst.



De eindstand was met die 3-0 echter nog niet bereikt. Mbaye Diagne scoorde namens Kasimpasa vanaf elf meter waarna Serdar Aziz nog namens Galatasaray scoorde. De eindstand werd daarmee bepaald op 4-1.