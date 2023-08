Rode kaart Liverpool-speler Mac Allister geseponeerd, United mist Mount in topper

Gezond­heids­pro­ble­men voor Duits voet­balicoon Franz Beckenbau­er: ‘Hopen dat hij weer de oude wordt’

De gezondheidstoestand van de 77-jarige Duitse oud-voetballer Franz Beckenbauer is volgens zijn landgenoot Lothar Matthäus niet goed. Wel is er is hoop op verbetering.