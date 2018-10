Rode Duivels niet op oorlogssterkte tegen Oranje

Martínez heeft de laatste twee jaar als coach van de Rode Duivels geleerd dat Belgen eigenlijk niet vriendschappelijk kunnen voetballen tegen de aartsrivaal. ,,Maar iedereen moet ook begrijpen dat het belangrijkste van deze interlandperiode de overwinning van vrijdag op Zwitserland in de Nations League was (2-1). Het is echter zeker niet zo dat we deze wedstrijd niet serieus nemen omdat ik enkele wissels doorvoer."