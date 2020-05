Robin Gosens, stem uit Bergamo, wint Duitse publieksprijs

Hij is trots op zijn prijs. Robin Gosens heeft er thuis een wijntje op gedronken met zijn vriendin. De speler van Atalanta Bergamo werd middels publieksstemmen gekozen tot voetbalambassadeur van Duitsland om twee redenen: sportief en sociaal. „Met een relatief kleine club hebben we de kwartfinale van de Champions League bereikt. Maar ik heb ook een mening, en geef geen interviews waar je niets aan hebt.”

In de coronacrisis was hij de stem uit het zwaar getroffen Bergamo. Vanaf zijn balkon zag hij de ambulances af en aan rijden en waarschuwde voor het gevaar van het virus. Italië zat al in een lockdown, de rest van Europa nog niet. Hij nam geen blad voor de mond. „Ik heb veel interviews gegeven en ben steeds open geweest. Mensen hadden er wat aan, hoorde ik, dat vind ik mooi om te horen.”

Amateurs

Gosens zit in de auto op weg naar de training. Hij heeft na weken in isolatie weer wat vrijheid, maar door alle mondkapjes en handschoenen ziet Bergamo er nog steeds uit als een ‘zieke stad’. De linksback vertelt verder over zijn prijs. „Ik begreep dat het ook gewaardeerd wordt dat ik pas laat de stap maakte van amateurs naar profs. Ik heb een ander verhaal te vertellen, ben een hele normale jongen die het een eer vindt profvoetballer te mogen zijn.”

Vorig jaar won Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen de prijs, die in het leven is geroepen door de ‘Duitse Voetbal Ambassadeur Vereniging’. Nu verkoos het publiek Gosens boven Toni Kroos, voetbalster Dzsenifer Marozsán en Lukas Podolski.