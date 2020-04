Robin Gosens in brandhaard Bergamo: ‘Ik ben veranderd als mens’

‘Ook Liverpool-Atlético Madrid was een biologi­sche bom’

19 april De wedstrijd in de Champions League tussen Liverpool en Atlético Madrid had nooit gespeeld mogen worden. Dat zegt José Luis Martinez-Almeida, de burgemeester van Madrid, over het treffen dat volgens hem verspreiding van het coronavirus in de hand werkte. Net als Atalanta-Valencia een biologische bom.