Robert Lewandowski ziet terugkeer Lionel Messi wel zitten: ‘Hij hoort bij Barcelona’

,,Messi hoort bij Barcelona", zei Lewandowski in gesprek met de Catalaanse sportkrant Mundo Deportivo. ,,Als hij terugkeert, zou dat iets ongelooflijks zijn. We weten dat Barcelona zijn plek is. Ik weet niet wat er de komenden tijd gaat gebeuren, maar ik hoop dat ik volgend seizoen samen met hem kan spelen.”

Lewandowski zelf maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Bayern München naar Barcelona. De 34-jarige Pool staat nu op 27 treffers, waarvan 17 in La Liga. Daarmee is hij de topscorer van Spanje, met drie goals voorsprong op Karim Benzema. Lewandowski krijgt toch flink wat kritiek, ook omdat zijn statistieken in de Bundesliga jarenlang een stuk indrukwekkender waren. ,,Mensen verwachten altijd meer doelpunten en ik ben ervan overtuigd dat we aanvallend nog beter kunnen", zegt Lewandowski, die in de Bundesliga liefst 344 keer scoorde in 375 wedstrijden voor Borussia Dortmund en Bayern München. Aanvallend is het dit seizoen vaak weinig bijzonders wat Barcelona laat zien, zo ook zondagavond tegen Girona (0-0) in Camp Nou. Dankzij slechts negen tegentreffers in 28 tegentreffers koerst Barcelona met een voorsprong van dertien punten op Real Madrid echter probleemloos op de landstitel af.

Het publiek in Camp Nou scandeerde tegen Girona en vorige week woensdag tegen Real Madrid (0-4 nederlaag in Copa del Rey) in de tiende minuut om Messi, die door de coronamaatregelen geen mooi afscheid heeft kunnen nemen van de fans in Barcelona in de zomer van 2021. Voorzitter Joan Laporta lijkt van plan er alles aan te doen om de verloren zoon komende zomer terug te halen, al zal hij daarvoor weer flink creatief moeten zijn met de financiën van de club en de strenge regels van La Liga.

Messi was als speler van Barcelona in zeventien jaar in de hoofdmacht goed voor 672 doelpunten en 303 assists in 778 wedstrijden. Bij Paris Saint-Germain staat de aanvoerder van wereldkampioen Argentinië nu op 30 goals en 33 assists in 68 wedstrijden.

,,Het is een onderwerp waar we mee bezig zijn. Hopelijk zien we hem weer bij Barcelona. Het is de club van zijn leven”, zei Barcelona-trainer Xavi, die 399 keer samenspeelde met Messi in het shirt van Barcelona, onlangs al. ,,Ik snap dat iedereen verheugd is over zijn eventuele terugkeer naar Barcelona. Het is een beetje als The Last Dance van Michael Jordan, het zou mooi zijn.”

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Programma en uitslagen La Liga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand La Liga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Alle video's over La Liga