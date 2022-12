Robert Lewandowski mag tóch spelen voor FC Barcelona, onbegrip bij tegenstander Espanyol

FC Barcelona kan zaterdag bij de hervatting van La Liga tegen Espanyol toch beschikken over topscorer Robert Lewandowski. De Poolse spits was voor drie duels geschorst, maar zijn schorsing is opgeschorst.

In de laatste wedstrijd voor de start van het WK kreeg Lewandowski een rode kaart tegen Osasuna (twee keer geel). Bij het verlaten van het veld tikte hij zijn neus aan, wat werd gezien als ‘minachting en gebrek aan respect jegens de arbiter’. Later verklaarde de spits dat het gebaar bedoeld was voor zijn trainer Xavi en niet voor de scheidsrechter. Met tien man won Barcelona na een achterstand alsnog: 1-2.

Bij de geschillencommissie tekende FC Barcelona tegen de straf beroep aan. Voorlopig met succes: de schorsing van de Poolse spits is opgeschort. Een dag voor de derby tegen Espanyol (aftrap 14.00 uur) kreeg de club van de Oranje-internationals Frenkie de Jong en Memphis Depay te horen dat Lewandowski mag spelen. Mogelijk moet hij later alsnog zijn schorsing uitzitten.

Huldiging Lewandowski en Gavi Voor de aftrap in de stadsderby met Espanyol zet FC Barcelona Robert Lewandowski en Gavi in het zonnetje. Zij ontvingen de Gouden Schoen als Europees topscorer van het afgelopen seizoen (35 goals) en Gavi werd benoemd tot grootste talent op de Europese velden. In 2003 won Rafael van der Vaart die prijs.

Espanyol verbolgen

Espanyol reageerde verbolgen op de beslissing om de schorsing van Lewandowski op te schorten. ,,Espanyol vindt het ongebruikelijk dat er 24 uur voor de wedstrijd tegen FC Barcelona, en na het afwijzen van het beroep door verschillende bevoegde instanties, een maatregel is genomen met betrekking tot een eerder opgelegde sanctie aan Robert Lewandowski”, aldus een verklaring van Espanyol.

,,Wij zijn van mening dat niet is voldaan aan de eisen om de maatregel te rechtvaardigen. Het is moeilijk verdedigbaar om te spreken van goed recht, vanwege het feit dat het gaat om twee verschillende straffen, drie ongunstige administratieve besluiten en een arbitragezaak. Er wordt gesproken over onherstelbare schade voor Barcelona, zonder in te gaan op de schade voor de tegenstanders en de competitie.”

Lewandowski is de topscorer van La Liga met dertien doelpunten in veertien duels. Barcelona voert de ranglijst aan met twee punten voorsprong op Real Madrid, dat vanavond al in actie komt tegen Real Valladolid.

Programma Premier League (Engeland)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma La Liga (Spanje)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Bundesliga (Duitsland)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Serie A (Italië)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Ligue 1 (Frankrijk)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Jupiler Pro League (België)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen

Engeland

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Spanje

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Duitsland

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Italië

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Frankrijk

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

België

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken

Engeland

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Spanje

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Duitsland

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Italië

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Frankrijk

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

België

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.