Robben wacht op verlenging van zijn contract bij Bayern

Door Maarten Wijffels



,,Ik word stilaan een beetje ongeduldig, maar helaas is er nog geen duidelijkheid. Ik heb met Karl-Heinz Rummenigge (bestuursvoorzitter, red.) de afspraak dat we in april gaan praten. Dan zullen we zien wat er gebeurt,’’ zegt Robben in een interview met BR Sport.



De 34-jarige Robben speelt sinds 2009 in München en altijd wist hij waar hij aan toe was bij het aanbreken van de beslissende maanden van het seizoen. Komend weekeinde start voor Bayern een periode waarin het voor de zevende keer op een rij kampioen kan worden, uitkomt in de kwartfinales van de Champions League (tegen Sevilla) en de halve finale om de Duitse beker speelt. ,,Natuurlijk moet alle focus liggen op het sportieve, op alle topwedstrijden die eraan komen in april en mei. De knop moet om, zoals we dat in Holland zeggen. Maar ondertussen is mijn eigen toekomst wel een thema. Wat ga ik doen richting volgend seizoen? Ik heb daar zelf ook nog geen beslissing over genomen. Dat kan nog niet, alles ligt open, ja, dus ook de mogelijkheid van stoppen. Nu hoort die onzekerheid ook wel een beetje bij een topvoetballeven. Maar het liefst had ik natuurlijk gezien dat alles eind maart al duidelijk was.’’