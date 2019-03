Robben hervat na blessureleed groepstraining bij Bayern

Löw roept Hummels, Boateng en Müller niet meer op voor Mannschaft

16:51 Het Nederlands elftal krijgt over drie weken in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland niet te maken met Mats Hummels, Jérôme Boateng en Thomas Müller. Bondscoach Joachim Löw wil aan de slag met een grotendeels nieuwe generatie en heeft de drie routiniers, die in 2014 de wereldtitel behaalden, laten weten dat ze niet meer nodig zijn.