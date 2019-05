Robben bij huldiging in München: ‘Het waren tien wonderschone jaren’

Mia san mia staat voor ‘wij zijn wie we zijn’ en is al jaren het motto van de club die zaterdag in de Duitse bekerfinale RB Leipzig met 3-0 versloeg. Robben deed, net als eerder in de kampioenswedstrijd, ongeveer 20 minuten mee. In het duel met Eintracht Frankfurt (5-1) verzekerde Bayern zich vorige week van de landstitel en scoorde Robben ook nog een keer. Dat lukte gisteravond in de bekerfinale niet.