River begint goed aan nieuwe clash met Boca

Rafael Borre bracht de titelhouder al in de 7de minuut op voorsprong via een strafschop en Ignacio Fernández maakte er in de tweede helft 2-0 van. Diep in blessuretijd werd Nicolas Capaldo namens Boca Juniors nog met rood weggestuurd na een harde tackle.



Het was niet de eerste keer dat de Argentijnse topclubs elkaar troffen sinds de veelbesproken finale van eind 2018. Begin september troffen de clubs elkaar in de competitie en toen werd er niet gescoord.



De return van River Plate - Boca Juniors is pas over drie weken. De andere halve finale van de Copa Libertadores gaat tussen de Braziliaanse clubs Grêmio en Flamengo.