Rio de Janeiro komt met Vinícius-wet: Braziliaanse voetbalduels gestaakt bij racisme

De raadsleden stemden unaniem in met een wetsvoorstel om wedstrijden tijdelijk te onderbreken bij racisme en definitief te staken als dit herhaaldelijk gebeurt. De wedstrijd stopt ook als het racisme afkomstig is van een hele groep toeschouwers.

Column Vivianne Miedema | Het is pijnlijk als mensen je kwetsen, laat staan als je racistische drek over je heen krijgt

Volgens de gedeputeerde die het initiatief nam voor de wet, versterkte het nieuwe racisme tegen Real Madrid-speler Vinícius afgelopen maand in Valencia de noodzaak voor strengere regels. De bestuurder noemde de steun voor het wetsvoorstel ‘een belangrijke stap in de strijd tegen racisme in voetbalstadions’. De gouverneur moet nog akkoord gaan met de wet.