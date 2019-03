Richarlison en Sigurdsson helpen Everton aan winst op Chelsea

In de eerste helft gebeurde er voor beide goals vrij weinig, maar na rust nam Everton meer risico en dat werd snel beloond. Vier minuten na rust kopte de Braziliaanse aanvaller Richarlison de 1-0 binnen na een corner van Gylfi Sigurdsson. Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga had in eerste instantie nog wel een antwoord op de kopbal van Dominic Calvert-Lewin, maar in de rebound kon Richarlison eenvoudig binnenkoppen.



De 2-0 viel in de 72ste minuut. Na een overtreding van Marcos Alonso op Richarlison ging de bal op de strafschopstip. Sigurdsson zag zijn inzet in eerste instantie nog gekeerd worden door Kepa, maar kon in de rebound eenvoudig binnen tikken. Chelsea probeerde in de laatste twintig minuten nog wel de spanning terug te brengen, maar was in aanvallend opzicht onmachtig en inspiratieloos.