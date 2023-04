‘Revolutionair idee: Fortuna Düsseldorf wil thuiswedstrijden gratis maken voor fans’

Dat schrijft BILD. De plannen moeten vanaf het seizoen 2023/24 in werking treden. Fortuna Düsseldorf is van plan om in de eerste drie thuiswedstrijden van het nieuwe seizoen geen geld te vragen voor toegang tot de Merkur Spiel-Arena en hoopt dat in de daaropvolgende wedstrijden ook toe te passen, als het in de eerste speelronden goed verloopt.

Fortuna Düsseldorf ontvangt nu zo'n zeven miljoen euro per thuiswedstrijd en kan 54.600 fans kwijt in het stadion. De kosten moeten volledig worden gedekt door sponsors. De subtopper in de 2. Bundesliga zou al met diverse grote bedrijven deals hebben gesloten om het plan in uitvoering te brengen. Ook uitsupporters mogen waarschijnlijk gratis naar het stadion komen.

Stadion zelden vol

Het stadion zit na de degradatie in 2020 zelden vol. Tijdens de laatste thuiswedstrijd tegen SV Darmstadt 98 zaten er 30.179 fans op de tribune, slechts 55 procent van de capaciteit. In een poging weer een kolkend stadion te krijgen, is bij Fortuna Düsseldorf dit idee ontstaan. De club denkt bovendien dat het een goede zaak kan zijn voor de merchandise. De verkoop van bijvoorbeeld shirts zou omhoog moeten gaan schieten. De gedachte: als fans gratis naar het stadion komen, zijn ze waarschijnlijk eerder bereid om een clubitem aan te schaffen.

Fortuna Düsseldorf heeft een wonder nodig om nog te promoveren naar de Bundesliga. De achterstand op HSV, dat als nummer drie in de play-offs om promotie zou belanden, bedraagt nu negen punten. Er zijn nog vijf speelronden te gaan in de 2. Bundesliga, waar Darmstadt de koploper is.

