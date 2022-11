‘Respectloze’ Robert Lewandowski moet drie wedstrijden toekijken bij Barcelona

Met samenvatting Vincent Janssen redt punt voor Antwerp in topper tegen Club Brugge

Een opleving heeft Royal Antwerp FC een punt opgeleverd in de uitwedstrijd tegen Club Brugge. Daarbij was een hoofdrol weggelegd voor Vincent Janssen, die bij een 2-0 achterstand eerst het doelpunt van Michael Frey voorbereidde en niet veel later zijn ploeg door het benutten van een strafschop aan een gelijkspel hielp: 2-2.

