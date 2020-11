Reserverol Ronaldo zorgt voor rechtszaken in Zuid-Korea

Samenvatting De Boer is tevreden: ‘Heb meer positieve dan negatieve dingen gezien’

19 november Bondscoach Frank de Boer was woensdag na de moeizame zege op Polen in de Nations League (1-2) niet ontevreden. ,,Ik heb meer positieve dingen gezien dan negatieve", vertelde de bondscoach in Chorzow aan de NOS.