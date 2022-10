Reservekeeper Omonia en groot fan Manchester United laat Erik ten Hag zweten: McTominay matchwinner

Door Wout Fassbender



Alles wees op een zege voor Manchester United, waar Tyrell Malacia in de basis begon en na een uur naar de kant ging. Vol overtuiging en bravoure zoals Ten Hag zijn ploeg graag ziet spelen, gingen zijn spelers Omonia te lijf. Het leverde in de eerste helft legio kansen op. Al leidde dat niet tot goals. Zo zag Marcus Rashford dat Uzoho, groot van fan Manchester United en tweede doelman, hem twee keer van scoren weerhield met uitstekende reddingen.

Van afstand of van dichtbij, met het hoofd of met de voet: de bal wilde er gewoon niet in voor rust. Casemiro was dicht bij zijn eerste goal voor Manchester United, maar de Braziliaan raakte de lat. Ook Bruno Fernandes dacht te scoren, maar zijn schot ging net naast. En dan waren er nog elf kansen voor de thuisploeg tegen Omonia, dat zich beperkte tot tegenhouden en dat kwam ook door de druk van de Engelsen.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo en Marcus Rashford uiten hun frustratie na weer een gemiste kans. © ANP / EPA

Toch had het zomaar 0-1 kunnen staan op Old Trafford waar de Cypriotische fans de avond van hun leven beleefden. Bruno ging er over de linkerflank vandoor en ging recht op doelman David de Gea af. De aanvaller had een gebrek aan overzicht; in plaats van de bal af te leggen ging hij voor eigen succes. Over. Het leidde bij zijn coach tot frustratie en ook bij zijn ploeggenoot. Dit was dé kans om United pijn te doen. United ontsnapte aan een achterstand.

Volledig scherm Francis Uzoho, de sta-in-de-weg van Manchester United. © AFP

Na rust was het spelbeeld niet anders. United vuurde de ballen af op Uzoho, die maar niet bezweek onder de kansenregen. Ten Hag ging steeds zuurder en moeilijker kijken. De tijd werd de grootste vijand van The Red Devils. De klokte tikte gestaag door in het voordeel voor Omonia, dat zich kranig weerde op Old Trafford. Uiteindelijk moesten de Cyprioten capituleren na een frommelgoal van Scott McTominay. De opluchting was groot.

Door de zege deed United uitstekende zaken voor overwintering in de Europa League. De ploeg van Ten Hag kan nog groepshoofd worden, maar dan moet de achterstand van drie punten op koploper Real Sociedad nog wel worden goed gemaakt. Beide teams treffen elkaar in de laatste speelronde.

Volledig scherm Scott McTominay kroont zich tegen Omonia Nicosia tot matchwinner. © AFP

