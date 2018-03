Renard wil Marokkaanse speler aanklagen voor beschuldiging corruptie

Gevraagd door een lokaal tijdschrift in Qatar over zijn kansen om voor Marokko te worden opgeroepen, antwoordde de middenvelder dat om een telefoontje te krijgen hij een bevriende zaakwaarnemer moet hebben om met Renard te praten en hem beloningen te geven.



Renard: ,,Corruptie is geen onderdeel van mijn woordenschat. Mijn integriteit zal me volgen tot het einde van mijn carrière, wat de consequenties ook zijn. Soms drukken sommige spelers zich uit onder de invloed van emotie, frustratie of zelfs wrok, maar als Mohcine Metouali deze uitspraken inderdaad tegenover tijdschrift Al Watan heeft gedaan, dan zijn ze niet alleen schandalig maar ook lasterlijk. Hij valt niet alleen mijn integriteit aan, maar hij insinueert ook dat spelers onterecht zijn geselecteerd.’’