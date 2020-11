Rellen rond paleis waar lichaam Maradona opgebaard ligt

Tienduizenden Argentijnen hopen donderdag nog afscheid te kunnen nemen van Maradona, die een dag eerder op 60-jarige leeftijd overleed aan een hartstilstand. Met hekken is op het Plaza de Mayo een route uitgezet die naar het paleis leidt. De opkomst is echter zo groot dat mensen bang zijn dat ze niet meer naar binnen mogen. Maradona wordt namelijk later op de dag al begraven. Dat gebeurt op de begraafplaats Jardin de Paz, in een buitenwijk van Buenos Aires. Daar zijn ook de graven van zijn ouders.



De kist met daarin het lichaam van Maradona werd in de nacht van woensdag op donderdag naar binnengebracht in Casa Rosada. Op het plein voor het paleis brachten tienduizenden Argentijnen de nacht door. Ze zongen liederen om Maradona te eren. De veelal emotionele Argentijnen mochten vervolgens in kleine groepen naar binnen om langs de kist van Maradona te lopen. Op de kist lagen naast de Argentijnse vlag ook shirts van Boca Juniors en het Argentijnse elftal. De bezoekers werden door de beveiliging gesommeerd door te lopen en niet te lang bij de kist te blijven staan.