‘Rekordmeister’ Bayern blijft records aaneen rijgen

Bayern verbrak met de zege op het Bayer Leverkussen van Peter Bosz, goed voor de 20ste DFB Pokal uit de historie, het eigen clubrecord met de dertiende dubbel uit de geschiedenis. Bovendien boekte de ploeg van Hans-Dieter Flick haar 17de overwinning op rij in alle competities. Dat was Bayern in de ruim 120-jarige geschiedenis nog nooit gelukt. Ook bleef de Duitse ‘Rekordmeister’ voor de 26ste keer in successie ongeslagen in alle competities. Ook dat was nieuw voor FC Hollywood .

Maar de honger van Bayer is nog niet gestild, zo zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge gisteravond meteen. ,,De dubbel is binnen, maar we hebben grote doelen. We kunnen nóg een prijs winnen.”



Bayern staat in de Champions League op de drempel van de kwartfinales. De Duitse kampioen won in februari, kort voordat de coronacrisis het Europese voetbal stil legde, in Londen met 3-0 van Chelsea. Als Bayern in de return niet in elkaar stort, zal het als een van de favorieten naar Lissabon gaan voor de eindfase van de Champions League. Bayern veroverde in 2013 voor het eerst de triple. Arjen Robben bezorgde de Duitse club met zijn winnende doelpunt in de finale tegen Borussia Dortmund dat seizoen ook de eindzege in de Champions League.



,,We zijn heel hongerig, we willen alles winnen”, zegt middenvelder Leon Goretzka. ,,Het is fijn om te zien dat iedereen tot de limiet gaat. Op dit moment zie ik zelfs geen limiet voor ons.”