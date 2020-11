Reglementaire nederlaag Noorwegen na reisverbod wegens corona

Samenvattingen Van ’t Schip mag nog dromen met Grieken­land, Oostenrijk doet goede zaken

16 november Bondscoach John van ‘t Schip maakt met Griekenland in League C van de Nations League nog kans op promotie. Het voorlaatste groepsduel in en tegen Moldavië eindigde in een overwinning: 0-2. Kostas Fortounis en Tasos Basasetas kwamen in de eerste helft tot scoren.