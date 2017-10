Reds tegen Devils: verhitter dan de North-West Derby wordt het niet

Morgenmiddag opent het Premier League-weekend met de kraker tussen Liverpool en Manchester United. The Reds ontvangen The Red Devils . De grootste rivalen met de meest omvangrijke onderlinge historie uit het Engelse voetbal treffen elkaar om 13.30 uur op Anfield. De North-West Derby is een garantie voor vuurwerk.

Het is - zeker voor Engelse begrippen - eigenlijk een reisje van niks. Vanaf Anfield Road in Liverpool zit je binnen een kwartier op de M62 Motorway, na bijna 42 kilometer ben je bij de afslag Manchester, weer zeven minuten later sta je voor de poorten van het iconische Old Trafford. Twee - op alle fronten - Engelse grootmachten op een flinke steenworp afstand van elkaar, maar het geografische aspect is niet eens de belangrijkste reden van de rivaliteit. De derby's met Everton en Manchester City zijn immers een stuk dichterbij, binnen de eigen stadsgrenzen zelfs. Nee, de North-West Derby tussen Liverpool en Manchester United zit dieper dan die burenruzies.

Ship Canal

De rivaliteit tussen beide steden gaat terug tot 1894. Tot die tijd gold Manchester als de grootste en belangrijkste industriestad van de twee, maar dankzij de enorme haven begon Liverpool die titel langzaam maar zeker over te nemen. Schepen die vanaf zee naar Manchester - en terug - wilden, moesten via de Port of Liverpool, waar men torenhoge import- en exportkosten vroeg. Die afhankelijkheid waren ze in het steeds minder welvarende Manchester aan het einde van de 19e eeuw zó beu, dat ze het Manchester Ship Canal creëerden. Zo konden ze schepen vanaf zee rechtstreeks ontvangen.

Als vanzelfsprekend was dat tegen het zere been van de handelslui en politici in Liverpool, waar ze op die manier de nodige inkomsten misliepen. De spanningen liepen in de maanden na de opening van het kanaal steeds verder op, met als apotheose de kraker tussen de voetbalteams uit beide steden. Op zaterdag 28 april 1894 troffen Liverpool en Newton Heath (de voorloper van Manchester United) elkaar. Een duel tussen de kampioen van de eerste divisie en de hekkensluiter van het hoogste niveau, met als indirecte inzet een plek op het hoogste podium. De winnaar zou door de competitieleiding vrijwel zeker een startbewijs voor het nieuwe seizoen krijgen, zo ging dat toen. Door een 2-0 overwinning zetten de Liverpudlians feitelijk hun handtekening onder de degradatie van de Mancunians. Een aartsrivaliteit was geboren.

Volledig scherm United treurt na een doelpunt van Liverpool op Old Trafford, in 2009. © ANP

Tot op de dag van vandaag, ruim 123 jaar na die bewuste ontmoeting, is er sprake van een sfeer die op z'n minst te vergelijken is met die tussen Ajax en Feyenoord, Celtic en Glasgow Rangers of Barcelona en Real Madrid. Op z'n minst. Niet in de laatste plaats omdat beide clubs de meest succesvolle in Engeland zijn. In Liverpool scheppen ze maar wat graag op over de vijf gewonnen Europa Cups 1 (Manchester pakte er drie), terwijl andersom wordt verwezen naar de twintig landstitels van Manchester (tegenover achttien voor Liverpool). Het zijn relikwieën uit het verleden, want de laatste jaren is er bij beide clubs sprake van een fors minder imponerende prijzenverzameling.

Sinds de landstitel van 2013, de laatste van manager Sir Alex Ferguson, werd Man Utd - dat vorig jaar nog wel de Europa League won - achtereenvolgens zevende, vierde, vijfde en zesde. Het laatste landskampioenschap van Liverpool dateert zelfs alweer van 1990, waarbij met name de ineenstorting van 2014 nog vers in het geheugen zit.The Reds stonden drie speelrondes voor het einde nog vier punten voor op concurrent Manchester City. Maar door een 0-2 thuisnederlaag tegen Chelsea (met de historische uitglijder van uitgerekend clubicoon Steven Gerrard, waarna Demba Ba de 0-1 binnenschoot) en een 3-3 bij Crystal Palace (nadat Liverpool in de 78ste minuut nog een 0-3 voorsprong had) moest het de titel aan The Citizens laten.

Volledig scherm Uitgerekend Steven Gerrard blunderde aan het eind van 2013/14, maakte de weg vrij voor de 0-1 van Demba Ba, waardoor Chelsea won op Anfield en Liverpool het landskampioenschap uiteindelijk aan Manchester City moest laten. © Peter Byrne

De hilariteit was uiteraard groot bij het profiterende City, maar bij United sloegen ze zich al helemaal op de knieën van het lachen. De stadgenoot mocht de titel hebben, alles beter dan een kampioenschap voor Liverpool. Nog iedere ontmoeting tussen beide clubs - zoals overigens in de meeste Engelse stadions - is het volgende spreekkoor te horen: 'Steve Gerrard, Gerrard; he slipped on his ******* arse, he gave it to Demba Ba; Steve Gerrard Gerrard'. Ook vóór dat legendarische seizoen, sprak Sir Alex Ferguson al eens de woorden: ,,Weet je wat zo mooi is? Dat onze jongste fans opgroeien zonder ook maar íéts te weten van de gloriedagen van Liverpool.''

Het zijn onvervalste staaltjes English banter, maar ook binnen de lijnen gaat het er verhit aan toe. Liverpool-verdediger Neil Ruddock brak - nota bene in een wedstrijd tussen de tweede elftallen - ooit beide benen van Man U-spits Andy Cole en schepte daar in een interview over op. Er was de racisme-rel tussen Luis Suárez en Patrice Evra, die tot grote spanningen leidde. En United-verdediger Gary Neville wekte in 2006 de woede van Liverpool-fans door na een late winnende goal in Manchester het uitvak op te zoeken en opzichtig zijn logo te kussen.

Volledig scherm © AFP

Met Gary Neville (die ook nog voor Liverpools aartsrivaal Everton speelde) en zijn broer Phil zijn twee van de belangrijkste ambassadeurs van de rivaliteit genoemd. De antipathie die zij voelen voor alles wat met de concurrent te maken heeft, wordt slechts overtroffen door de hekel die Liverpool-fans andersom aan de gebroeders Neville hebben. Maar neem ook Wayne Rooney. Geboren Evertonian en Man Utd-icoon: erger kan het in de ogen van de Scousers niet. Op hun beurt staken Liverpool-iconen als Jamie Carragher en Robbie Fowler hun gevoelens jegens ManU niet onder stoelen of banken.

Speciaal

Wie intens gehaat wordt door de tegenpartij, wordt als direct gevolg op handen gedragen door de eigen fans. Dirk Kuyt kan nog altijd niet fatsoenlijk over straat in Liverpool, na zijn derby-hattrick in 2011. Hetzelfde geldt andersom voor Dimitar Berbatov, die een jaar eerder ook al drie keer scoorde.

De ontmoeting van morgen is er ook eentje tussen de misschien wel meeste gehate én de meest geliefde manager van Engeland; José Mourinho versus Jürgen Klopp. De Portugees gaf zichzelf The Special One als bijnaam, de Duitser reageerde daarop door te stellen dat hijzelf beter gezien kon worden als The Normal One. Wat dat betreft is Mourinho in het voordeel. Aan de North-West Derby is namelijk helemaal niets normaal, veel specialer dan Liverpool - Manchester United worden voetbalwedstrijden niet.

Liverpool - Manchester United begint morgen om 13.30 uur. Het duel is te volgen via ons liveblog en na afloop volgt de videosamenvatting op de website. Ziggo Sport zendt de wedstrijd live uit.