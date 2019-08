Redan staat voor debuut bij Hertha BSC: ‘Hij wordt elke dag beter’

Het heeft er alle schijn van dat Daishawn Redan vanavond bij Hertha BSC tegen VfL Wolfsburg zijn eerste minuten in de Bundesliga gaat maken. De 18-jarige spits kwam afgelopen zomer over van Chelsea en zou rustig gebracht worden. Coach Ante Covic is dermate onder de indruk van de jonge Nederlander dat hij niet langer wil wachten. ,,Hij verdient een beloning.”

Na twee seizoenen in het onder 23-team van Chelsea en liefst 33 doelpunten kwam Daishawn Redan deze zomer tot het inzicht dat het tijd was voor een volgende stap. De kans dat hij die op Stamford Bridge kon zetten, achtte hij niet groot en dus leek het 'm het best om te vertrekken uit Londen. Toen de voetbalwereld daar lucht van kreeg, meldden tal van clubs zich om de jonge spits onderdak te bieden. Het verhaal van Hertha BSC sprak het meeste aan en dus ging de Duitse subtopper verrassend genoeg aan de haal met het geroemde toptalent. Een buitenkansje, ook vanwege de afkoopsom die naar verluidt nog geen 3 miljoen euro bedroeg.



Redan staat er bij de scouts in binnen- en buitenland al jaren goed op. Zijn snelheid en doelgerichtheid viel in de jeugd op. Toen hij in de zomer van 2017 na wat onenigheid wilde vertrekken bij Ajax, stonden de clubs in de rij. Hij verkoos Chelsea boven onder meer de grootmachten uit Manchester. Redan sloot aan bij de ploeg onder 23 jaar en bleef daar aan de lopende band scoren. Dat deed hij ook al in de jeugdteams van Oranje. In 53 jeugdinterlands vond hij 42 keer het net. De Europese titel in 2018 met het onder de 17-team vormde vooralsnog het hoogtepunt in zijn loopbaan.

Volledig scherm Daishawn Redan won de Europese titel -17 jaar in 2018. © BSR Agency

De reputatie van Redan was 'm vooruitgesneld naar Berlijn. De Duitse media luisterenden de komst van de jongeling op met tal van superlatieven, nog voordat hij überhaupt een bal had geraakt. Zijn coach Ante Covic deed zijn uiterste best om de verwachtingen enigszins te temperen. ‘Geef hem wat tijd’, zei hij keer op keer. De Duitse trainer kon echter niet ontkennen dat Redan in de voorbereiding al indruk maakte met onder meer een treffer tegen Fenerbahçe.

Concurrentie

De kansen van Redan leken wat te slinken toen Hertha BSC begin augustus de Belgische aanvaller Dodi Lukebakio voor zo'n twintig miljoen euro naar Berlijn haalde. Daarnaast beschikt Covic in de aanval over de gelouterde Vedad Ibiševic, het Duitse talent Davie Selke en ex-Feyenoorder Salomon Kalou. Tijdens het openingsduel in de Bundesliga (2-2 tegen Bayern München) maakte Redan nog geen deel uit van de selectie.



Geen reden voor Redan om te mokken. Integendeel. Hij schitterde bij het onder 23-team en scoorde tweemaal. ,,Hij wordt elke dag beter is ontzettend ijverig”, stelde Covic in Duitse media. ,,Ik heb hem een beloning in het vooruitzicht gesteld. Die belofte zal ik nakomen. We gaan kijken of het al kan tegen VfL Wolfsburg. Laat ik het zo zeggen: hij heeft absoluut goede kansen.”



Karim Rekik zal tegen VfL Wolfsburg (18.00 uur) zeker een basisplaats krijgen. De verdediger zal het gevecht aan moeten gaan met Wout Weghorst. Javairo Dilrosun ontbreekt bij Hertha met een dijbeenblessure.